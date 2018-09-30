Юные сирийские артисты выступили перед военнослужащими базы Хмеймим

ЛАТАКИЯ (Сирия), 30 сен — РИА Новости. Сирийский детский ансамбль "Гвоздика" выступил перед военнослужащими российской военной базы Хмеймим.
"Важность огромная. Это дети. Многие военнослужащие имеют своих детей. Глядя на них — это радость вспомнить своих детей. Песни, которые исполняются, они на сердце у каждого из нас", — сказал журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Юрий Ореховский.
"Проект русского языка начали в школах четыре года назад как второго иностранного. Теперь в школах такое наказание, если кто хулиганит на уроке — перевод на французский язык. Русский язык — такой спрос!" — сказала она журналистам.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>