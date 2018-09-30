Юные сирийские артисты выступили перед военнослужащими базы Хмеймим

ЛАТАКИЯ (Сирия), 30 сен — РИА Новости. Сирийский детский ансамбль "Гвоздика" выступил перед военнослужащими российской военной базы Хмеймим.

Выступление юных артистов из Латакии стало своего рода благодарностью российским военным за их поддержку. Со сцены прозвучали песни на русском языке, некоторые были исполнены в сопровождении военного духового оркестра.

"Важность огромная. Это дети. Многие военнослужащие имеют своих детей. Глядя на них — это радость вспомнить своих детей. Песни, которые исполняются, они на сердце у каждого из нас", — сказал журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Юрий Ореховский.

Участники творческого коллектива "Гвоздика" изучают русский язык в школе как второй иностранный, однако стихи и песни не входят в программу обучения, их на свое усмотрение в программу добавила художественный руководитель ансамбля Наталья Колонских, проживающая в Сирии.

"Проект русского языка начали в школах четыре года назад как второго иностранного. Теперь в школах такое наказание, если кто хулиганит на уроке — перевод на французский язык. Русский язык — такой спрос!" — сказала она журналистам.

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