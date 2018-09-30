Российские военные передали жителям сирийской Хамы 500 продуктовых наборов

ХАМА (Сирия), 30 сен — РИА Новости. Российский гуманитарный конвой доставил около 500 продуктовых наборов жителям горного поселка Эр-Рассафи в сирийской провинции Хама.

Российская сторона продолжает передавать гуманитарную помощь населенным пунктам Сирии. На этот раз российский конвой с продуктами отправился в горный поселок Эр-Рассафи в провинции Хама. Военные РФ передали местным жителям около 500 пакетов с продуктами.

"Среди продуктов — продукты первой необходимости: мука, рис, тушенка, хлеб", — рассказал журналистам начальник штаба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Роман Климов, добавив, что подобные акции проводятся практически каждый день по всей стране.

В этом районе не было боевых действий, но люди все равно испытывают трудности. Многие потеряли кормильцев, найти работу поблизости негде, единственный источник пропитания в деревнях — натуральное хозяйство.

"Война не коснулась нашей деревни, но более 100 мужчин из нашего поселка ушли на фронт и не вернулись. У них остались семьи, как правило, многодетные. Людям тяжело. Российская помощь очень кстати", — сказал глава местной администрации Юсра Махмуд.

Местные жители также попросили российских военных привезти теплые вещи, которые им будут нужны уже в ближайшее время.

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