Один из районов Алеппо подвергся обстрелу боевиков

ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики подвергли обстрелу район сирийского города Алеппо близь улицы Моганбо, данных о пострадавших на данный момент нет, сообщили РИА Новости в ополчении города.
Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами. Так, 25 сентября боевики обстреляли кварталы Халяб аль-Джадид и Аз-Захра на окраине Алеппо, тогда три человека получили ранения, включая одного ребенка.
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