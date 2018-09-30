Один из районов Алеппо подвергся обстрелу боевиков

ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики подвергли обстрелу район сирийского города Алеппо близь улицы Моганбо, данных о пострадавших на данный момент нет, сообщили РИА Новости в ополчении города.

"Террористы открыли огонь из минометов, снаряды разорвались в районе улицы Могамбо. Обстрел велся со стороны Рашидин. Пострадавших на данный момент нет, нанесен лишь материальный ущерб", — рассказал собеседник агентства.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами. Так, 25 сентября боевики обстреляли кварталы Халяб аль-Джадид и Аз-Захра на окраине Алеппо, тогда три человека получили ранения, включая одного ребенка.

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