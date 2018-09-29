В Госдуме прокомментировали выступление Муаллема на Генассамблее ООН

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заявление главы МИД Сирии Валида Муаллема о почти полном завершении борьбы с терроризмом говорит о готовности перейти к политическим процессам, считает член комитета Госдумы РФ по безопасности Адальби Шхагошев.
"Я считаю, что это в первую очередь говорит об их готовности перейти к политическим процессам… Поэтому, мне кажется, это достаточно волевое заявление", — сказал РИА Новости Шхагошев, комментируя заявление главы сирийского МИД.
"Конечная цель, о которой мы тоже говорили, когда приходили в Сирию, (это) обеспечить им возможность для реализации политических процессов. А это и конституция, это и привлечение здоровых сил к управлению страной, и, в конце концов, в будущем выборы", — заключил депутат.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>