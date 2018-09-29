Дамаск выступил против навязывания условий конституционному комитету

ООН, 29 сен — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск выступает против навязывания условий комитету по выработке новой конституции.

"Не должно быть никаких предварительных условий для комитета. Комитет должен быть независимым, поскольку конституция — это сирийский вопрос, который должен быть решен самими сирийцами", — сказал он, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН.

В этой связи, по его словам, Сирия не согласится "ни на какие предложения, которые предполагают вмешательства во внутренние дела" страны, или которые бы привели к такому вмешательству.

"Мы готовы вести активную работу с нашими друзьями для проведения комитета при тех параметрах, которые я только что озвучил", — добавил он.

Ранее члены "малой группы" по Сирии, включая США и шесть других стран, призвали спецпосланника ООН Стаффана де Мистуру до 31 октября представить доклад о формировании конституционного комитета. Россия заявила, что выступает против искусственных дедлайнов в этом процессе.

Выработка новой конституции Сирии входит в пакет принципов, принятых в Женеве под эгидой ООН с целью урегулирования конфликта в стране.

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