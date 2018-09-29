Дамаск намерен очистить всю страну от незаконного иностранного присутствия

ООН, 29 сен — РИА Новости. Противостояние с терроризмом в Сирии почти окончено, но Дамаск намерен очистить всю свою территорию от террористов и незаконного иностранного присутствия, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"К разочарованию некоторых, мы сейчас, спустя семь лет, говорим…, что ситуация на местах стала более безопасной и стабильной и что битва с терроризмом практически закончена. Мы привержены продолжению священной битвы, пока не очистим всю территорию Сирии от террористических групп и незаконного иностранного присутствия", — сказал Муаллем, выступая на Генассамблее ООН.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>