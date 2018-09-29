Открытие главного КПП на границе Сирии и Иордании наметили на 10 октября

ДАМАСК, 29 сен — РИА Новости. Логистические работы для открытия пограничного перехода Насиб-Джабер должны завершиться к 10 октября, после чего может быть возобновлено движение транспорта через границу, сообщается в опубликованном заявлении министерства транспорта на сайте сирийского национального агентства САНА.

Ранее министр транспорта САР Али Хамуд сообщил РИА Новости об открытии погранперехода "Насиб" для фур и транзитного транспорта.

"Министерство транспорта сегодня заявило о завершении логистических работ по открытию пограничного с Иорданией КПП "Насиб" для его открытия десятого числа грядущего месяца. После чего начнется движение грузовиков и транзитного транспорта", — написано в заявлении.

В минтранспорта добавили, что все необходимые действия для открытия погранперехода завершены для обеспечения проезда фур, транзита и пассажиров.

Сирийская армия в июле вернула контроль над всей иордано-сирийской границей, включая КПП "Насиб". После этого практически сразу начались восстановительные работы.

Пограничный переход "Насиб" является главным на сирийско-иорданской границе и имеет важный экономический статус как для Аммана, так и для Дамаска в связи с тем, что является транзитным окном для грузов, идущих из средиземноморских портов через Иорданию в страны персидского залива и наоборот.

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