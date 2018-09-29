В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 случая стрельбы в провинциях: Латакия – 15, Алеппо – семь, Хама – два, Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

В Минобороны также добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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