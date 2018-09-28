ООН, 28 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кандидаты от гражданского общества при формировании Конституционного комитета Сирии должны быть приемлемы для всех.

"Сейчас формируется этот самый Конституционный комитет, причем первыми своих делегатов в этот орган направил президент (Сирии) Башар Асад, несколько месяцев потребовалось оппозиции, чтобы свои списки составить, сейчас идет речь о том, чтобы дополнить список участников Конституционного комитета представителями гражданского общества", — заявил Лавров во время пресс-конференции.

"Здесь очень важно не пороть горячку, а подойти самым тщательным образом к той части комитета, которую будет представлять гражданское общество. Эта часть должна быть приемлема и правительству, и оппозиции", — добавил министр.