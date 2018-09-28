Лавров заявил, что Россия не допустит гумкатастрофы в Идлибе

ООН, 28 сен — РИА Новости. Москва гарантирует, что не допустит в Идлибе повторения гуманитарной катастрофы, подобно тем, что произошли в Ракке или Мосуле при освобождении их коалицией во главе с США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Действовать мы будем максимально выверено и максимально осторожно, думая, как минимизировать любые риски для мирного населения. И я вам точно гарантирую: того, что произошло в Ракке, например, или в иракском Мосуле, где освобождала эти города антитеррористическая коалиция во главе с США, — такого мы не допустим", — сказал он на пресс-конференции.

"Мы такого не допустили ни в Алеппо, ни в Восточной Гуте. И туда, и туда между прочим уже сотнями тысяч возвращаются те, кто покинул эти провинции на период боевых действий", — отметил Лавров.