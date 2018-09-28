Лавров рассказал о выполнении договоренностей России и Турции по Идлибу

ООН, 28 сен – РИА Новости. Договорённость России и Турции по Идлибу выполняется, боевики и вооружения выводятся из буферной зоны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Турция обязалась размежевать оппозицию, которая готова к политическому процессу, от "Джебхат ан-Нусры"*. Это непростая задача… Мы все-таки очень надеемся, что Турция сумеет отсепарировать нормальную, вменяемую, патриотическую оппозицию от "Джебхат ан-Нусры"*, — добавил глава МИД РФ.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
*Запрещённая в России террористическая организация
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