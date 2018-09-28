Лавров подтвердил приверженность России территориальной целостности Сирии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с сирийским коллегой Валидом Муаллемом подтвердил приверженность Москвы территориальной целостности Сирии и решительный настрой на полную ликвидацию терроризма в стране, сообщил российский МИД.
В ходе беседы министры также рассмотрели вопросы укрепления двусторонних торгово-экономических связей с использованием потенциала совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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