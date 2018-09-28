Лавров подтвердил приверженность России территориальной целостности Сирии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с сирийским коллегой Валидом Муаллемом подтвердил приверженность Москвы территориальной целостности Сирии и решительный настрой на полную ликвидацию терроризма в стране, сообщил российский МИД.

"Лавров подтвердил приверженность российской стороны суверенитету, единству и территориальной целостности САР и решительный настрой на окончательную ликвидацию очага международного терроризма в этой стране", — говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе беседы министры также рассмотрели вопросы укрепления двусторонних торгово-экономических связей с использованием потенциала совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.