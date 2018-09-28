Лавров и Муаллем выступили за снятие односторонних санкций с Дамаска

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Сирии Валид Муаллем высказались за снятие с Дамаска незаконных односторонних санкций, бьющих по гражданскому населению, сообщил российский МИД.

"Министры выступили за наращивание коллективных усилий по содействию восстановлению разрушенной в результате военных действий социально-экономической инфраструктуры, снятие введенных против Сирии незаконных односторонних санкций, бьющих в первую очередь по гражданскому населению", — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи двух министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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