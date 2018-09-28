Гуманитарные коридоры в Идлибе работают, заявил глава МИД Сирии

ООН, 28 сен — РИА Новости. Гуманитарные коридоры в зоне деэскалации Идлиб работают, но террористы не позволяют мирным жителям покинуть территорию, заявил журналистам глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Да, гуманитарные коридоры работают, но, к сожалению, террористы не позволяют мирным гражданам покидать Идлиб", — сказал Муаллем журналистам.

По его словам, террористы должны покинуть Идлиб: "он не должен быть в руках иностранцев". "Я надеюсь, что террористы уже покидают Идлиб. Но у меня нет уверенности", — добавил министр.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.