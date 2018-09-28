Сирийское правительство удовлетворено ситуацией в Идлибе

ООН, 28 сен — РИА Новости. Дамаск удовлетворен текущей ситуацией в сирийском Идлибе, заявил журналистам глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Да", — сказал Муаллем, отвечая на вопрос, удовлетворен ли Дамаск ситуацией в регионе.

"Мы очень благодарны президенту Путину за эти договоренности (с Турцией — ред.)", — добавил он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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