СПЧ ООН принял очередную резолюцию по Сирии без учета российских поправок

ЖЕНЕВА, 28 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека по итогам 39-й сессии в Женеве принял очередную резолюцию о ситуации с правами человека в Сирии без учета поправок, предложенных Россией.

В поддержку документа проголосовали 27 стран из 47 действующих членов СПЧ, 4 высказались против и 16 воздержались.

В документе, в частности, содержится требование к Дамаску сотрудничать с Независимой международной комиссией по расследованию в Сирии, голословные обвинения в адрес правительства страны в применении химического оружия, а также призыв "к немедленному прекращению насилия в Идлибе и соблюдению зоны деэскалации, чтобы предотвратить дальнейшую гибель и ранения среди гражданских лиц и ущерб гражданским объектам, а также избежать гуманитарной катастрофы".

При голосовании были отвергнуты поправки, предложенные российской делегацией. В частности, Москва вновь призвала внесли в документ пункт о том, что страны мира должны воздерживаться от пособничества или поддержки ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других террористических группировок в Сирии и снять с нее односторонние санкции.

В пятницу СПЧ ООН также большинством голосов поддержал работу группы международных и региональных экспертов по расследованию в Йемене, которая ранее в своем докладе заявила, что большинство нарушений прав человека в стране совершались из-за действий международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. В пользу продления мандата группы еще на один год высказалась 21 страна, 8 были против, еще 18 воздержались.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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