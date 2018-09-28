МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва убеждена, что все договоренности по Сирии, достигнутые в рамках астанинского формата и российско-турецкого саммита, в том числе по Идлибу, будут четко выполнены, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Были важнейшие встречи — и в трехстороннем формате Астаны, и российско-турецкий саммит, которые привели к важнейшим договоренностям, в том числе по Идлибу. И мы убеждены, что все мы будем привержены тем договоренностям, которые были достигнуты на самом высоком уровне, чтобы они были полностью реализованы",- сказал Богданов журналистам.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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