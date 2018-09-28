Россия и Израиль контактируют по инциденту с Ил-20, заявил Богданов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Контакты с Израилем по ситуации вокруг сбитого в Сирии российского самолета Ил-20 продолжаются, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Контакты идут постоянно. Сразу же премьер-министр Израиля обещал прислать военных представителей, руководства ВВС Израиля, такие контакты были, и они продолжаются",- сказал Богданов журналистам.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

В прошлый четверг в Москву летала военная делегация Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, которые представили российским коллегам имеющиеся у них данные о трагедии.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.