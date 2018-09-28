Операция ВКС в Сирии поменяла баланс сил в регионе, заявил турецкий депутат

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Операция ВКС РФ в Сирии полностью изменила баланс сил в регионе и стала успехом РФ и ее президента Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Озтюрк Йылмаз накануне третьей годовщины начала российской операции в САР.

"Появление России на сирийском поле полностью изменило баланс сил в регионе в военном смысле. Россия традиционно интересовалась Ближним Востоком, но никогда ранее не принимала непосредственного участия в конфликтах в этом регионе с таким уровнем военного присутствия… Она легитимизировала президента Сирии Башара Асада за столом переговоров, серьезно помогла расширению контролируемых им территорий. Поэтому можно сказать, что операция России в Сирии является успешной, и с точки зрения укрепления позиции Асада тоже", — сказал Йылмаз.

Он отметил, что весь мир, в том числе Турция, говоря о России, следит за событиями в Сирии. "И в этом я вижу еще один успех лично Владимира Путина и его администрации. С помощью военных успехов, переговоров в Астане и конгресса национального диалога Сирии в Сочи России удалось выдвинуть тему сирийскую урегулирования как основную. Сегодня, когда Женевский процесс по Сирии уже не работает, Россия открыла для себя важное дипломатическое пространство и нашла себе партнеров на нем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, США, кроме сил самообороны сирийских курдов, больше не с кем работать в Сирии. "А Россия плотно работает с Анкарой, Тегераном, Дамаском, и де-факто этот альянс начал приносить плоды. Соглашением по Идлибу Россия сделала себя в полном смысле слова ключевым партнером Турции, по крайней мере, на территории к западу от реки Евфрат, подконтрольной Асаду. После этого процесс будет смещаться и в сторону востока от Евфрата", — добавил Йылмаз.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

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