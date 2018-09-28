США не собираются заставлять Иран уйти из Сирии силой, заявили в Госдепе

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не будут заставлять Иран уйти из Сирии силой, речь идет о политическом давлении, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

"Мы не будем принуждать иранцев уйти из Сирии. Мы не можем их принудить, и я не думаю, что русские могут заставить их уйти из Сирии, потому что принуждение предполагает военную силу… это касается политического давления", — сказал Джеффри на брифинге в Нью-Йорке.

США добиваются ухода иранских сил с территории Сирии как условия для оказания помощи в восстановлении страны.

Ранее президент США Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Сирию и Иран за "значительную приостановку" наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.