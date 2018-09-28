США исходят из того, что ситуация в Идлибе "заморожена"

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США исходят из того, что ситуация в Идлибе "заморожена", заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

"Ситуация в Идлибе на данный момент представляется нам замороженной", — сказал Джеффри на брифинге в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН.

"Мы оказываем давление, с тем чтобы заморозить конфликт любым возможным способом", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Сирию и Иран за "значительную приостановку" наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

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