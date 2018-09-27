ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Главы МИД семи стран во главе с США призвали спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру как можно скорее созвать комитет по выработке сирийской конституции и дать ответ до 31 октября, говорится в заявлении министров, распространенном в четверг госдепом США.
Де Мистуре предложено не позднее 31 октября ответить, что сделано для этого. Документ подписали министры иностранных дел США, Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии и Великобритании.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>