ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Главы МИД семи стран во главе с США призвали спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру как можно скорее созвать комитет по выработке сирийской конституции и дать ответ до 31 октября, говорится в заявлении министров, распространенном в четверг госдепом США.

"Мы призываем ООН и офис специального посланника генсека ООН по Сирии созвать как можно скорее заслуживающий доверия представительный конституционный комитет, который начнет работу над проектом новой сирийской конституции и заложит основу для свободных и честных выборов под наблюдением ООН", — сказано в документе.

Де Мистуре предложено не позднее 31 октября ответить, что сделано для этого. Документ подписали министры иностранных дел США, Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии и Великобритании.

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