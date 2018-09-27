Идлибскую зону деэскалации через гуманитарный коридор покинули 404 человека

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Идлибскую зону деэскалации в Сирии через гуманитарный коридор за прошедшие сутки покинули 404 человека, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии в четверг.

"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-эд-Духур идлибскую зону деэскалации покинуло 404 человека, из них 152 ребенка", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что была оказана медицинская помощь 227 сирийцам, в том числе 95 детям.

Кроме того, по данным ЦПВС, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Сафсафа, Калаз-Тахтани, Калаат-Марза, Джубб-эз-Заур, Кара-Шааб, Айн-эль-Ханзир провинции Латакия, а также сектора Кастелло, района Шейх-али-Кобтани и квартала научно-исследовательского центра (четыре раза) города Алеппо.

Также, по информации Центра, были зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций "Свободной сирийской армии", расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", — подчеркивается в сообщении.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.