Россия пришла в Сирию в нужное время, заявил турецкий политик

АНКАРА, 27 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Вступление России в урегулирование сирийского конфликта стало чрезвычайно полезным и позитивным, она пришла в Сирию в нужное время, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек в преддверии трехлетней годовщины начала операции ВКС РФ в САР.

В регионе появился фронт против США

Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность, возглавляет ее хорошо известный в Турции политик-социалист Догу Перинчек. Она считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Партия не представлена в турецком парламенте, но тем не менее является влиятельной силой в стране, в ее состав входит около 160 тысяч человек.

"Вступление России в урегулирование сирийского конфликта стало чрезвычайно полезным и позитивным. Турция и Россия нашли партнеров в лице друг друга. Но главное, что в регионе появился фронт против США. Понадобилось какое-то время, пока весь мир увидел их истинные намерения в регионе… Сирия пригласила Россию в нужное время, и она откликнулась на призыв вовремя. Безусловно, это не навсегда. После того, как Америка покинет Сирию и когда исчезнут угрозы безопасности в стране, все иностранные военные тоже должны уйти из Сирии: и русские, и турки, и иранцы, и другие", — сказал Перинчек.

Создание Курдистана – не в интересах России

По его словам, Сирия попала под мощную атаку со стороны США. "Америка подняла против сирийского правительства реакционные мракобесные группировки, настроила против него страны Персидского залива. К сожалению, в свое время президент Турции Тайип Эрдоган стал средством в стремлении Америки разделить Сирию. Сирия попыталась сопротивляться, но ей нужна была поддержка. На помощь ей пришли, прежде всего, Россия и Иран", — отметил политик.

Причиной атаки США против Сирии собеседник агентства считает план Вашингтона по созданию Курдистана. "Это должен быть "мусульманский Израиль". Таким образом, во-первых, будет усилен Израиль – ведь он сейчас один в регионе, и ему нужен союзник. Во-вторых, сама Америка таким образом будет иметь вторую точку опоры на Ближнем Востоке, еще одну силу, принадлежащую ей. Тогда она будет иметь под контролем страны Залива, а также маршрут Великого шелкового пути, который идет из Китая", — сказал политик.

При этом, по его словам, Курдистан может быть создан исключительно при условии развала Турции, Ирана, Ирака и Сирии, поскольку курды живут в этих четырех странах. "Большинство курдов проживает в Турции, это их самая образованная часть. На самом деле, курды не хотят своего государства, они привыкли жить в своих странах, гражданами которых они являются сейчас. Но такое государство хочет создать для своих целей Америка, она подталкивает к этим идеям курдов. И дестабилизация Сирии проводится США с целью проложить через ее северную часть коридор к портам Средиземного моря для реализации своего плана создания Курдистана", — заявил Перинчек.

По его словам, создание Курдистана играет против интересов России и Китая. "Россия не поддержит создание Курдистана, потому что в таком случае против нее выступят Турция, Иран, Ирак и Сирия, и она потеряет для себя весь этот регион. Российские интересы идут рука об руку с этими четырьмя странами. А цель США с Израилем – подорвать территориальную целостность этих стран", — сказал Перинчек.

Америка не сможет долго сохранять свое военное присутствие в Сирии, считает собеседник агентства. "Против этого выступают Россия, Турция, Иран, Ирак, отчасти Китай, и они сдержат американские амбиции, положат им конец. На севере Сирии, можно сказать, уже ситуация прояснилась: Америка там откровенно проиграла. Можно сказать, что сирийский конфликт подходит к завершению. Последние штрихи нужно сделать осторожно и в координации друг с другом в соответствии с астанинскими и сочинскими договоренностями", — отметил политик.

После того, как нормализуется ситуация в Идлибе, в центре внимания окажутся территории к востоку от Евфрата, которые сейчас контролируют силы самообороны сирийских курдов при военной поддержке США, считает Перинчек. "Террористы будут так или иначе оттуда изгнаны. Кто-то сам сдастся, кого-то арестуют, кто-то вернется к мирной жизни. После гражданской войны для того, чтобы зализать раны и вернуть страну к нормальной жизни, безусловно, встанет вопрос об амнистии", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Анкара обязательно должна выстроить отношения с Дамаском. "У Эрдогана, видимо, есть личная навязчивая идея относительно (президента Сирии Башара) Асада, некое упрямство, которое невозможно объяснить никакими государственными интересами. Но налаживание отношений Анкары и Дамаска неизбежно произойдет. Возвращение Турции в американский лагерь уже невозможно, несмотря на иллюзию, что их отношения налаживаются. США хотят разделить Турцию, снабжают оружием (запрещенную в Турции) Рабочую партию Курдистана, пытаются обанкротить турецкую экономику", — сказал политик.

По его словам, мировой политический центр перемещается в Евразию, и фактически создается альянс от Китая до Германии с участием РФ и Турции. "Сейчас этот альянс оказался лицом к лицу с Израилем и США. Это противостояние в Восточном Средиземноморье будет определять последующее развитие событий. И если альянсу во главе с США удастся там закрепиться и взять регион под контроль, это будет огромная угроза всему нашему региону. В этой связи российско-турецкие отношения приобретают еще больший стратегический смысл. Что бы ни говорили наши лидеры, как бы события ни развивались, но в ХХI веке Россия и Турция будут действовать сообща", — заключил Перинчек.

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