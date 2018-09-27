Россия пришла в Сирию в нужное время, заявил турецкий политик

АНКАРА, 27 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Вступление России в урегулирование сирийского конфликта стало чрезвычайно полезным и позитивным, она пришла в Сирию в нужное время, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек в преддверии трехлетней годовщины начала операции ВКС РФ в САР.
В регионе появился фронт против США
"Вступление России в урегулирование сирийского конфликта стало чрезвычайно полезным и позитивным. Турция и Россия нашли партнеров в лице друг друга. Но главное, что в регионе появился фронт против США. Понадобилось какое-то время, пока весь мир увидел их истинные намерения в регионе… Сирия пригласила Россию в нужное время, и она откликнулась на призыв вовремя. Безусловно, это не навсегда. После того, как Америка покинет Сирию и когда исчезнут угрозы безопасности в стране, все иностранные военные тоже должны уйти из Сирии: и русские, и турки, и иранцы, и другие", — сказал Перинчек.
Создание Курдистана – не в интересах России
Причиной атаки США против Сирии собеседник агентства считает план Вашингтона по созданию Курдистана. "Это должен быть "мусульманский Израиль". Таким образом, во-первых, будет усилен Израиль – ведь он сейчас один в регионе, и ему нужен союзник. Во-вторых, сама Америка таким образом будет иметь вторую точку опоры на Ближнем Востоке, еще одну силу, принадлежащую ей. Тогда она будет иметь под контролем страны Залива, а также маршрут Великого шелкового пути, который идет из Китая", — сказал политик.
По его словам, создание Курдистана играет против интересов России и Китая. "Россия не поддержит создание Курдистана, потому что в таком случае против нее выступят Турция, Иран, Ирак и Сирия, и она потеряет для себя весь этот регион. Российские интересы идут рука об руку с этими четырьмя странами. А цель США с Израилем – подорвать территориальную целостность этих стран", — сказал Перинчек.
Америка не сможет долго сохранять свое военное присутствие в Сирии, считает собеседник агентства. "Против этого выступают Россия, Турция, Иран, Ирак, отчасти Китай, и они сдержат американские амбиции, положат им конец. На севере Сирии, можно сказать, уже ситуация прояснилась: Америка там откровенно проиграла. Можно сказать, что сирийский конфликт подходит к завершению. Последние штрихи нужно сделать осторожно и в координации друг с другом в соответствии с астанинскими и сочинскими договоренностями", — отметил политик.
Он подчеркнул, что Анкара обязательно должна выстроить отношения с Дамаском. "У Эрдогана, видимо, есть личная навязчивая идея относительно (президента Сирии Башара) Асада, некое упрямство, которое невозможно объяснить никакими государственными интересами. Но налаживание отношений Анкары и Дамаска неизбежно произойдет. Возвращение Турции в американский лагерь уже невозможно, несмотря на иллюзию, что их отношения налаживаются. США хотят разделить Турцию, снабжают оружием (запрещенную в Турции) Рабочую партию Курдистана, пытаются обанкротить турецкую экономику", — сказал политик.
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