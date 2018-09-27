Замглавы МИД России обсудил ситуацию в Сирии на полях ГА ООН

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял участие в организованном Евросоюзом мероприятии высокого уровня по Сирии на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.