В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 8, Алеппо – 10. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 случай стрельбы в провинции Идлиб.", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в Телль-Шаибе провинции Алеппо, выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны. Отмечается, что всего Центром по примирению проведена 1943 гуманитарная акция, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3030,79 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения не изменилось, — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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