Генсек ООН на встрече с Лавровым вновь поприветствовал соглашение по Идлибу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке

ООН, 27 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обсудили ситуацию в Сирии и соглашение по Идлибу, сообщает пресс-офис главы всемирной организации.

"Сегодня генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они обсудили ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "генсек поприветствовал достигнутое 17 сентября соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе".

Они также "обменялись взглядами на концепцию действий по поддержанию мира и другие миротворческие вопросы и вопросы безопасности".