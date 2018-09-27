Генсек ООН на встрече с Лавровым вновь поприветствовал соглашение по Идлибу

ООН, 27 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обсудили ситуацию в Сирии и соглашение по Идлибу, сообщает пресс-офис главы всемирной организации.
"Сегодня генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они обсудили ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "генсек поприветствовал достигнутое 17 сентября соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе".
Они также "обменялись взглядами на концепцию действий по поддержанию мира и другие миротворческие вопросы и вопросы безопасности".
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