МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток зафиксировал обстрелы в провинциях Латакия и Алеппо, сообщил руководитель Центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Савченко сообщил, что также были зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций "Свободной сирийской армии", расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб.
Руководитель центра отметил, что в Сирии продолжается работа по оказанию всесторонней помощи гражданам.
"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-Эд-Духур Идлибскую Зону Деэскалации покинуло 102 человека, из них 38 детей. Оказана медицинская помощь 62 сирийцам (в том числе 31 ребенку)", — сказал он.
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