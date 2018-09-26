Могерини заявила о формировании нового международного консенсуса по Сирии

ООН, 26 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что формируется новый международный консенсус относительно возможности достижения политического решение по Сирии только в рамках женевского процесса под эгидой ООН.

В среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла международная встреча по Сирии, организованная ЕС.

"Политическое решение на основе переговоров может быть найдено только в рамках ООН, и именно поэтому мы проводим сегодняшнее заседание здесь, в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Я рад видеть, что формируется новый международный консенсус по этой основополагающей идее, которая всегда была в центре работы ЕС по Сирии", — заявила Могерини.

"Я считаю, что политическое решение все еще возможно, и мы могли бы быть очень близки к его достижению, но только в том случае, если мы все продолжили бы работать для этого. Это момент, когда мы должны приложить все усилия в поддержку процесса ООН, вашей работы, (спецпосланника генсека ООН по Сирии — ред.) Стаффан де Мистура, чтобы мы наконец увидели начало конца сирийской войны", — добавила она.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Иран и Турция — должны продолжать решать вопросы сирийского урегулирования.