В Сирию из Ливана за минувшие сутки вернулись 96 беженцев

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Почти 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в САР из Ливана через пункты пропуска Джейдет-Ябус и Эль-Дабусия вернулись 96 беженцев (женщин — 29, детей — 48)", — говорится в сообщении. Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 527 человек.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 8 гектаров территорий в населенных пунктах Изеддин, Эр-Растан, Гур провинции Хомс, Шаукатлия, Уфания провинции Эль-Кунейтра и Бусра-Эль-Харири провинции Дераа.

"Обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов, в том числе четыре самодельных взрывных устройства", — говорится в сообщении.