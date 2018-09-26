В Сирию из Ливана за минувшие сутки вернулись 96 беженцев

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Почти 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 8 гектаров территорий в населенных пунктах Изеддин, Эр-Растан, Гур провинции Хомс, Шаукатлия, Уфания провинции Эль-Кунейтра и Бусра-Эль-Харири провинции Дераа.
"Обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов, в том числе четыре самодельных взрывных устройства", — говорится в сообщении.
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