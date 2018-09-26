Сирия уничтожила весь арсенал химического оружия, заявил Лавров

ООН, 26 сен — РИА Новости. Правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия, а у террористов есть боевые отравляющие вещества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом, отметил Лавров, у террористических группировок боевые отравляющие вещества есть.
"Террористы научились их синтезировать, создают для этого лаборатории, об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские", — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>