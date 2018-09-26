Сирия уничтожила весь арсенал химического оружия, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

ООН, 26 сен — РИА Новости. Правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия, а у террористов есть боевые отравляющие вещества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года, договоренностью, которая была закреплена в резолюции Совета безопасности ООН и в решениях Организации по запрещению химического оружия", — сказал министр, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

При этом, отметил Лавров, у террористических группировок боевые отравляющие вещества есть.

"Террористы научились их синтезировать, создают для этого лаборатории, об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские", — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

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