Могерини поблагодарила Россию и Турцию за договоренности по Идлибу

ООН, 26 сен — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини поблагодарила, выступая в среду в Нью-Йорке, Россию и Турцию за соглашение по Идлибу, но считает, что риск военного решения все еще сохраняется, поэтому нужны дополнительные усилия.
По ее словам, вне Идлиба сирийский конфликт также не завершен, он развивается и меняется, в том числе в региональном измерении.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.