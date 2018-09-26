Могерини поблагодарила Россию и Турцию за договоренности по Идлибу

ООН, 26 сен — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини поблагодарила, выступая в среду в Нью-Йорке, Россию и Турцию за соглашение по Идлибу, но считает, что риск военного решения все еще сохраняется, поэтому нужны дополнительные усилия.

"Война в Сирии еще не завершена… После соглашения РФ и Турции в Идлибе удалось избежать очередного кровопролития, я бы хотела поблагодарить их за работу в этом отношении, но риск наступления сохраняется, и я думаю, что наша цель сегодня призвать гарантов "Астаны", которые присутствует здесь, сохранить последнюю оставшуюся зону деэскалации", — заявила Могерини, открывая встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По ее словам, вне Идлиба сирийский конфликт также не завершен, он развивается и меняется, в том числе в региональном измерении.

Она подтвердила позицию, что ЕС готов внести свой вклад в восстановление Сирии, однако для этого необходимо сначала наладить устойчивый политический процесс.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.