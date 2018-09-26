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Война в Сирии
Война в Сирии

Трамп заявил, что Россия и Иран "помогают резне" в Сирии

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© REUTERS / Eduardo MunozПрезидент США Дональд Трамп во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2018Президент США Дональд Трамп во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в том, что они "помогают резне" в Сирии, при этом поблагодарив за решение по Идлибу.

Сирийская армия в провинции Идлиб. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Россия и Иран помогают резне, которую устраивает сирийский режим", — заявил Трамп на заседании Совбеза ООН по нераспространению.

Обвинения в адрес России в связи с операцией в Сирии звучали неоднократно, при этом в Москве их называют голословными. В большинстве случаев западные лидеры отказываются признать заслуги РФ и Ирана в борьбе с террористами в САР. При этом РФ проводит операцию на законных основаниях – по запросу правительства Сирии, а Соединенные Штаты и их союзники воюют там в нарушение международного права.

При этом Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за "значительное замедление" возможного наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций.

Президент США Дональд Трамп во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlos Barria
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Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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