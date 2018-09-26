Россия хочет скорейшего разрешения конфликта в Сирии, заявил Медведев

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Ответственность за развитие событий в Сирии наряду с руководством страны несут и другие заинтересованные государства, Москва хочет скорейшего разрешения гражданского конфликта в арабской республике, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Россия действительно заинтересована в том, чтобы тот гражданский конфликт, который возник в Сирии, был преодолён в максимально короткие сроки. А те проблемы, которые связаны с наличием террористических гнезд и проявлений на территории Сирии, были раз и навсегда разрешены",- сказал Медведев журналистам по итогам переговоров с коллегой из Финляндии Юхой Сипиля.

Как отметил он, "ответственность за развитие событий в этом случае должно нести и сирийское правительство и целый ряд других стран, которые так или иначе принимают участие в разрешении этого конфликта". "Это не только РФ, это США, Израиль, Турция, Иран и целый ряд других государств",- сказал российский премьер.