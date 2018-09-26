Чавушоглу оценил значение соглашения России и Турции по Идлибу

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Главы МИД Турции, РФ и Ирана проведут в среду трехстороннюю встречу в Нью-Йорке для обсуждения соглашения по Идлибу, заявил РИА Новости турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Мы планируем встретиться сегодня. У нас есть соглашение по Идлибу, у нас есть большой прогресс на земле в связи с этим трехсторонним сотрудничеством", — сказал министр, отметив позитивные результаты работы в рамках астанинского процесса, конференции в Сочи и трехсторонних саммитов.

По его словам, встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом пройдет во второй половине дня в Нью-Йорке.

Чавушоглу подчеркнул, что "выполнение этого соглашения (по Идлибу) важно для безопасности и стабильности страны (Сирии)".

"И это путь к политическому решению (конфликта в Сирии — ред.). Поэтому сегодняшняя встреча трех министров важна", — добавил собеседник агентства.

Глава МИД Турции также сообщил, что Анкара довольна выполнением соглашения по Идлибу. "Теперь мы работаем над тем, как его выполнять. Была проделана техническая работа, и мы продолжим это делать", — добавил он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.

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