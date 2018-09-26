В Сирии реализуют несколько проектов помощи сельскому населению страны

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Власти Сирии реализуют несколько проектов помощи сельскому населению, в том числе распространение семян и оросительных систем, а также ссуды для женщин, сообщил в среду представитель Межведомственного координационного штаба Сирии Мутеза Каттан.

"Реализованы несколько проектов по поддержке сельского населения, важнейшим из которых стал семейный сельскохозяйственный проект, заключающийся в распространении семян растений и капельных оросительных систем, который только на первом этапе уже помог 17 тысячам семей в восьми провинциях страны", — сказал Каттан на совместном заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

Он назвал еще два важных проекта — проект по поддержке сельских женщин, заключающийся в предоставлении ссуд в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона сирийских лир (от 970 до примерно 2,9 тысячи долларов) для организации производства продуктов питания и проект по предоставлению натуральных ссуд для развития животноводческих хозяйств.

Также он рассказал, что в соответствии с Планом восстановления инфраструктуры страны, в первую очередь реализуются проекты в области просвещения, обучения, дорожного строительства, здравоохранения и водоотведения. "Выделены необходимые ресурсы на восстановление 1019 школ, строительство 18 новых школ, продолжение восстановления и строительство 49 центров здоровья, 13 больниц и 103 километров дорог местного назначения", — добавил он.

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