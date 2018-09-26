Сирия намерена провести конференцию по возвращению беженцев

Жители поселка Альма в провинции Дераа на юге Сирии вернулись в свои дома освобожденные от террористов. Архивное фото

Жители поселка Альма в провинции Дераа на юге Сирии вернулись в свои дома освобожденные от террористов. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. МИД Сирии пытается заручиться поддержкой ООН для организации проведения в Дамаске международной конференции по возвращению беженцев. Об этом сообщил в среду представитель МИД Сирии Абдулмунэм Анан.

"Сирийское правительство проводит адекватный стимулирующий курс с международными и неправительственными организациями, которые участвуют в восстановлении инфраструктуры страны, оказывают гуманитарную помощь и занимаются развитием социальных вопросов. В качестве приоритетной задачи сирийским правительством рассматривается вопрос проведения в Дамаске международной конференции по возвращению беженцев. В настоящее время предпринимаются шаги, чтобы заручиться поддержкой ООН в ее организации", — сказал представитель МИД.

Кроме того, по его словам, определяются источники финансирования конференции и прорабатываются меры по обеспечению безопасности и логистики этого мероприятия.

Также Анан рассказал, что для реализации планов и программ сирийского правительства по восстановлению экономики страны в 2017 году при МИД Сирии создано Бюро по восстановлению страны и экономическим вопросам, которое через дипломатические представительства за границей решает вопросы установления связей с сирийскими бизнесменами за рубежом, мотивируя их на возвращение капитала в страну и участие в ее восстановлении.

"За прошедший год МИД издал десятки распоряжений своим представительствам за границей, направленных на активизацию политики экономической дипломатии и стимулирование иностранных инвесторов к участию в реализации проектов по восстановлению Сирии", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>