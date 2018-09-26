В Сирии завершили оборудование временных центров для беженцев

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Сирии завершили оборудование временных центров для приема беженцев в различных сирийских провинциях всем необходимым: питьевой водой, канализацией и электричеством. Об этом сообщил в среду представитель Межведомственного координационного штаба Сирии Мутез Каттан.
Каттан сообщил, что всего с момента начала кризиса было оборудовано 478 центров приема. "Их количество постепенно сокращается так же, как и общее число внутренних переселенцев. Сегодня продолжают функционировать 218 таких центров", — сказал он.
По его словам, отремонтированы и восстановлены поврежденные строения и недостроенное перед войной жилье — с момента начала кризиса отремонтировано 29 337 домов.
Он отметил, что в рамках восстановления инфраструктуры населенных пунктов страны реализовано 13 проектов, восстановлено 40 больниц и клиник и 246 центров здоровья.