В Сирии завершили оборудование временных центров для беженцев

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Сирии завершили оборудование временных центров для приема беженцев в различных сирийских провинциях всем необходимым: питьевой водой, канализацией и электричеством. Об этом сообщил в среду представитель Межведомственного координационного штаба Сирии Мутез Каттан.

"Правительство и Межведомственный координационный штаб Сирии продолжают активно работать над реализацией плана по возвращению наших граждан на родину, вовлечению их во все сферы общественно-политической, социально-экономической жизни и другие виды деятельности на благо родины. Активно проводятся мероприятия по поощрению возвращения беженцев. На сегодняшний день закончено оборудование временных центров приема в различных сирийских провинциях всем необходимым: питьевой водой, канализацией, электричеством. Это делается специально для временного размещения возвращающихся семей", — сказал Каттан.

Каттан сообщил, что всего с момента начала кризиса было оборудовано 478 центров приема. "Их количество постепенно сокращается так же, как и общее число внутренних переселенцев. Сегодня продолжают функционировать 218 таких центров", — сказал он.

По его словам, отремонтированы и восстановлены поврежденные строения и недостроенное перед войной жилье — с момента начала кризиса отремонтировано 29 337 домов.

Он отметил, что в рамках восстановления инфраструктуры населенных пунктов страны реализовано 13 проектов, восстановлено 40 больниц и клиник и 246 центров здоровья.