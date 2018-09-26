Эвакуированная из Алеппо в Латакию швейная фабрика наращивает производство

ЛАТАКИЯ (Сирия), 26 сен — РИА Новости. Сирийская швейная фабрика, эвакуированная из-за войны из Алеппо в Латакию и получившая специальные льготы от государства, наращивает объемы производства и открывает новые рынки сбыта.

До войны эта швейная фабрика работала в Алеппо. Когда город захватили боевики, предприятие было эвакуировано в Латакию — таким образом государство помогает пострадавшим от войны предприятиям. Директор торгово-промышленной зоны города Латакия Ибрагим аль-Хаек рассказал журналистам о преференциях для таких производств.

"В Латакию во время войны переехали 13 компаний из Алеппо. В отношении таких производств действует государственная программа. Мы предоставляем в аренду помещения, оборудование. Налоговая нагрузка для предприятий минимальна. Важно, чтобы фабрики развивались, а не прекращали работу", — сказал аль-Хаек.

Сегодня швейная фабрика поставляет продукцию в основном на внутренний рынок, однако с переездом в Латакию предприятие получило новые возможности для экспорта. Так, недавно фирма получила заказ на пошив формы для футбольной команды из Ливана. Директор фабрики Сами Абди рассказал журналистам, что планирует перевести производство на круглосуточный режим работы, увеличив производительность до 30 тысяч единиц продукции в месяц.

"На фабрике сейчас трудятся около 500 человек. Многие переехали из Алеппо. Я вижу, что людям нелегко, нужна работа, нужно кормить семьи. Вместе мы выстояли в самое сложное время. Сейчас гораздо легче", — рассказал директор предприятия.

Штат сотрудников регулярно пополняется теми, кто бежал от войны. Технолог швейной фабрики Сами Ахмад рассказала, что освоила новое для нее дело благодаря курсам на фабрике. "Моя семья была вынуждена бежать из Алеппо еще в начале войны. Я нашла работу в Латакии, хотя раньше ничего не знала о швейном деле. Директор фабрики организовал курсы. Уже через несколько месяцев я освоила новую специальность", — сказала она.

Ранее сообщалось об эвакуации ряда предприятий из промышленной столицы Сирии Алеппо, промзона которого является крупнейшей в стране. Несмотря на потери, этот производственный кластер постепенно восстанавливается после войны — на сегодняшний день там уже работают более 500 предприятий из примерно 1,5 тысячи в довоенное время.