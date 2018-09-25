НЬЮ-ЙОРК, 25 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия признает, что Россия "возобладала" в Сирии, и считает при этом, что интересы России и Ирана в этой стране расходятся, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

На конференции по Ирану в Нью-Йорке аль-Джубейра спросили, считает ли он, что российские интересы расходятся с иранскими в Сирии.

"Мы это изучаем, консультируясь с Россией. Мы признаем, что у России есть интересы в Сирии. Иран смотрит на Сирию как на ворота для (шиитского движения — ред.) "Хезболлах" и создал программу по обращению людей в шиизм. Это не российская позиция. У иранцев есть программа этнических чисток в Сирии. Я не считаю, что это позиция России", — сказал аль-Джубейр.

"Россия возобладала в Сирии, потому что поддержка сирийской оппозиции была не такая интенсивная, какой должна быть, была задержка в предоставлении оппозиции оружия при прежней администрации (США — ред). Но мы оказались там, где оказались. Сейчас мы добиваемся политического процесса, пытаемся свести всех вместе, чтобы начать политический процесс", — добавил министр.

"Наш приоритет — найти зоны деэскалации, (обеспечить) прекращение огня, подготовить условия для возвращения беженцев в свои города и села, и затем приступить к политическому процессу. Не думаю, что Иран заинтересован в чем-либо из этого, а русские — заинтересованы", — сказал аль-Джубейр.

Он назвал подход Ирана в Сирии "идеологическим", а подход России — "прагматичным и практичным".

Конференция по Ирану, приуроченная к Генеральной ассамблее ООН, собрала представителей США и противников Тегерана в регионе, в том числе ОАЭ и Саудовской Аравии. Участники конференции выступают против регионального влияния Ирана и соглашения по атому, заключенного в 2015 году, а также добиваются ужесточения позиций мирового сообщества в отношении Ирана. Вместе с тем, оставшиеся после США участники международных договоренностей с Ираном по атому провели накануне собственную встречу с участием ЕС и подтвердили, что Иран соблюдает условия соглашения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>