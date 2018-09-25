США оценивают численность проиранских сил в Сирии в 12,5 тысяч человек

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен — РИА Новости. США считают, что в Сирии находятся до 12,5 тысячи человек, поддерживающих там цели и задачи Ирана, включая 2,5 тысячи собственно иранских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепа США по Сирии Брайан Хук.

"Только в Сирию они (Иран) послали 2,5 тысячи собственных людей и управляют силами в 10 тысяч ополченцев — шиитских боевиков", — сказал Хук, выступая на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

По его словам, "иранский режим тратит миллиарды долларов на неудачные приключения" в других странах.

"У них в конституции, в генетическом коде заложено, что это революционный экспансионистский режим. Важно не позволять режиму (властям Ирана) получать деньги, которые он тратит на поддержку (президента Сирии) Башара Асада и боевиков", — сказал Хук.

Он также обвинил Иран во вмешательстве в дела Йемена и призвал "восстановить сдерживание" Тегерана во избежание регионального конфликта.

"Культура бездействия (в отношении Ирана) аккумулирует риски", — заключил Хук.