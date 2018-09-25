Боевики обстреляли спальные кварталы Алеппо

ДАМАСК, 25 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики радикальных вооруженных группировок обстреляли кварталы "Халяб аль-Джадид" и Аз-Захра на окраине города Алеппо, три человека ранены, сообщили РИА Новости в ополчении города.

"Террористы из минометов обстреляли квартал Аз-Захра. Из крупнокалиберных пулеметов была открыта хаотичная стрельба по кварталу "Халяб аль-Джадид" ("новое Алеппо" — араб.)",- рассказал собеседник агентства. По словам источника, в результате минометного обстрела ранения получили три человека, включая ребенка, который был эвакуирован из района Талэт-Хальдия.

"Сирийская армия незамедлительно открыла огонь из артиллерии по источникам огня террористов",- добавил собеседник агентства.

По данным ополчения, террористы продолжают вести огонь по району Рашидин близ автомагистрали "Ас-Салям".