Боевики обстреляли спальные кварталы Алеппо

ДАМАСК, 25 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики радикальных вооруженных группировок обстреляли кварталы "Халяб аль-Джадид" и Аз-Захра на окраине города Алеппо, три человека ранены, сообщили РИА Новости в ополчении города.
"Сирийская армия незамедлительно открыла огонь из артиллерии по источникам огня террористов",- добавил собеседник агентства.
По данным ополчения, террористы продолжают вести огонь по району Рашидин близ автомагистрали "Ас-Салям".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>