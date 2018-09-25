Решение конфликта в Сирии должно включать стратегию по Ирану, заявил Трамп

ООН, 25 сен – РИА Новости. Любое разрешение конфликта в Сирии должно включать в себя решение о поддерживаемых Ираном силах в стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

"Любое решение по конфликту в Сирии должно содержать стратегию в отношении жестокого режима, который поддерживает этот конфликт и финансирует его – коррупционный, диктаторский режим в Иране", — сказал Трамп выступая на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>