В Ростове-на-Дону покажут экспонаты сирийской войны

Бронеавтомобиль на базе внедорожника Hummer, представленный на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото

Бронеавтомобиль на базе внедорожника Hummer, представленный на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен — РИА Новости. Передвижная выставка, посвященная выполнению воинского долга военнослужащими вооруженных сил России на территории Сирии в борьбе с международным терроризмом, откроется в среду в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На выставке будут представлены около 100 экспонатов, в том числе захваченное у боевиков оружие, самодельный миномет, средства связи, беспилотный летательный аппарат, агитационные материалы и даже одежда боевика ИГИЛ*", — уточнил он.

Кроме того, для посетителей экспозиции развернута фотовыставка, освещающая все этапы подготовки, ведения и всестороннего обеспечения контртеррористической операции, а также деятельности российской группировки войск в Сирии.

Выставка будет открыта для всех жителей и гостей города Ростова-на-Дону в парке отдыха имени Горького с 10.00 до 15.00 мск с 26 по 30 сентября текущего года.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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