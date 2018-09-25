В Ростове-на-Дону покажут экспонаты сирийской войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен — РИА Новости. Передвижная выставка, посвященная выполнению воинского долга военнослужащими вооруженных сил России на территории Сирии в борьбе с международным терроризмом, откроется в среду в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Кроме того, для посетителей экспозиции развернута фотовыставка, освещающая все этапы подготовки, ведения и всестороннего обеспечения контртеррористической операции, а также деятельности российской группировки войск в Сирии.
Выставка будет открыта для всех жителей и гостей города Ростова-на-Дону в парке отдыха имени Горького с 10.00 до 15.00 мск с 26 по 30 сентября текущего года.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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