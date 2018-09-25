В Сирию из Ливана за минувшие сутки вернулись более 100 человек

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ во вторник.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулся 131 беженец (женщин – 39, детей – 67)", — говорится в документе.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 578 человек. Отмечается, что за прошедшие сутки проведена гуманитарная акция в Эль-Хусейния (провинция Дейр-эз-Зор), в ходе которой было выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны.

Уточняется, что были также проведены две благотворительные акции. Всероссийская общественная организация "Боевое братство" выдала 60 рюкзаков в Сейд-Найя (провинция Дамаск). В Алеппо фонд имени Ахмата Кадырова раздал 1 тону хлеба. Медицинскую помощь в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) получили 62 человека, в том числе 29 детей.

Кроме того, инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 36 взрывоопасных предметов, в том числе три самодельных взрывных устройства.

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