В пригороде Дамаска Дейр-эль-Асафире начали восстанавливать инфраструктуру

ДАМАСК, 25 сен — РИА Новости. Рабочие и простые жители освобожденного несколько лет назад пригорода Дамаска Дейр-эль-Асафир восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру населенного пункта и налаживают мирную жизнь.

Дейр-эль-Асафир был освобожден от боевиков в мае 2016 года, после здесь проходило разминирование.

В бригаде инженера Омара аль Асаса десять человек, они устанавливают новые опоры ЛЭП с помощью крана.

"В Дейр-эль-Асафире мы должны дать воду и установить линии электропередачи, чтобы в каждом доме было светло, тепло и уютно, чтобы была вода, канализация, чтобы люди, вернувшиеся в свои дома, чувствовали себя комфортно. Объем работ очень большой, мы в Дейр-эль-Асафире будем работать минимум два-три месяца", — рассказал Асас журналистам.

По его словам, в город уже вернулись более тысячи семей. "Когда закончим прокладку водопровода и наладим подачу электричества, еще ожидаем возвращения 11 тысяч семей", — добавил он.

Параллельно с восстановлением инфраструктуры люди возвращаются в город, открывают магазины и ремонтируют дома. О постепенном развитии своего бизнеса рассказал продавец окон Мухаммад Аттук.

"Мы работаем здесь недавно, но сейчас уже приходят по четыре-пять человек в день. Когда появится электричество и люди начнут активно возвращаться, наши окна будут очень востребованы. Вы видите, боевики не оставили ничего. Ни одной оконной рамы, все сожгли", — сказал он, добавив, что у него даже есть бронзовые рамы для бани.

Предприниматель Махмуд печет пироги с мясом и сыром. "Открылись где-то месяц назад. Сначала покупателей было совсем мало, сегодня же ежедневно к нам приходят примерно около 100 человек", — сказал он.

Местный житель Хади Хамид ремонтирует свой разрушенный дом.

"Сейчас мы приводим в порядок кухню, привезли плиту, но еще не установили, сначала надо сделать ремонт. Здесь был пожар, были разрушены все межкомнатные стены, их сделали заново. Сейчас у нас нет ни электричества, ни воды. Когда появится, не знаю. Ремонт планирую закончить через месяц и переехать сюда уже с семьей", — рассказал он.

Как сообщили накануне в российском Центре приема, распределения и размещения беженцев, всего с 18 июля 2018 года на территории Сирии восстановлено 242 образовательных и 100 медицинских учреждений, отремонтировано пять автомобильных мостов и 548 километров автомобильных дорог, проложено 479 километров линий электропередачи, введено в эксплуатацию 87 объектов водоснабжения, 92 хлебопекарни, 94 электроподстанции, 23 промышленных предприятия.

В настоящее время в 207 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 133 школ, 109 дошкольных учреждений, 105 хлебопекарен, 125 водонасосных станций, 114 электроподстанций, 100 медицинских учреждений, 1 419 жилых домов и 79 культовых сооружений.