Нарушения перемирия зафиксировали в семи местах идлибской зоны деэскалации

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 7 местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге в понедельник.

"Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (четырежды), Нахшебба, Джубб-эз-Мгара (дважды), Дарх-абу-Асад, Бейт-Смайра провинции Латакия, западных окраин города Алеппо (дважды). Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб", — заявил Савченко. Он добавил, что за прошедшие сутки Центр провел благотворительную акцию в районе Мейдан города Алеппо, где нуждающимся жителям раздали тонну свежего хлеба.

Кроме того, в населенном пункте Арбиль (Восточная Гута, провинция Дамаск) была проведена благотворительная акция, где выдали 1 тысячу школьных ранцев и 1 тысячу комплектов детской одежды.

Савченко также рассказал, что представители Центра совместно со всероссийской общественной организацией "Боевое братство" провели благотворительную акцию в городе Хомс. "Администрации учебного центра передано 400 учебников русского языка", — уточнил руководитель Центра.

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