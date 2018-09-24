Нарушения перемирия зафиксировали в семи местах идлибской зоны деэскалации

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 7 местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге в понедельник.
Кроме того, в населенном пункте Арбиль (Восточная Гута, провинция Дамаск) была проведена благотворительная акция, где выдали 1 тысячу школьных ранцев и 1 тысячу комплектов детской одежды.
Савченко также рассказал, что представители Центра совместно со всероссийской общественной организацией "Боевое братство" провели благотворительную акцию в городе Хомс. "Администрации учебного центра передано 400 учебников русского языка", — уточнил руководитель Центра.
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