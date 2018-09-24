Минобороны: действия ВВС Израиля в Сирии угрожали гражданским самолетам

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля проводили провокационные действия 17 сентября в районе трасс захода на посадку на Хмеймим не только военных, но и гражданских судов, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Еще раз подчеркну, что провокационные действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов", — сказал Конашенков на брифинге.

Российский Ил-20, который находился в 35 км от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22:03. Погибли 15 российских военнослужащих.

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Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22:29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22:40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22:53, т.е. через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.