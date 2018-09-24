Израильский F-16 оставался в районе патрулирования после крушения Ил-20

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Израильский самолет F-16, укрывшийся от сирийской ракеты С-200 за российским самолетом Ил-20, оставался в районе патрулирования после поражения Ил-20 ракетой, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков на брифинге в понедельник показал на отдельном слайде момент поражения зенитной ракетой С-200 самолета Ил-20, которое произошло в 22 часа 02 минуты 45 секунд.

"Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья", — сказал он. "Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии", — добавил официальный представитель МО РФ.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе. Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.

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