Минобороны: сбившая Ил-20 ракета была нацелена на израильский самолет

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ракета С-200 сирийского комплекса ПВО, попавшая в российский Ил-20, была нацелена на израильский самолет, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков на брифинге в понедельник показал на специальном экране отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими средствами ПВО. "Ей присвоен номер 158Б. Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", — пояснил он.

"На экране отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО, положение российского и израильских самолетов. При этом достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет", — отметил официальный представитель МО РФ.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе. Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.

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